Eine neue Form der Gentechnik könnte Anbaupflanzen noch resistenter gegen den Klimawandel machen. Wie ist die Zulassung in der EU derzeit geregelt?

Anbaupflanzen sollen krisenbeständiger werden

Die Hoffnung: Anbaupflanzen zu erschaffen, die trockenresistent sind, oder immun gegen bestimmte Krankheiten - und damit die Versorgung mit Lebensmitteln so krisenbeständiger zu machen.

Für deren Einsatz will die Europäische Union sich jetzt Regeln geben und zum Beispiel festlegen, welches Saatgut wie gekennzeichnet werden muss.

Neue Techniken besser als bisherige Manipulationsverfahren?

Und Verfahren, die das Erbgut der Pflanze verändert haben, waren auch vor der Entdeckung der NGT (Neuen genomischen Techniken) im Einsatz. So hat man die Gene von Pflanzen zum Beispiel mit radioaktiver Strahlung manipuliert. Hartweizen, aus dem Nudeln hergestellt werden, oder europäische Gerste für Bier sind dafür Beispiele. Die so veränderten Kulturpflanzen dürfen in der EU schon länger angebaut werden.