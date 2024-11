Enttäuschung und Angst: Stimmung bei Harris-Wahlpartys kippt

Düstere Stimmung statt Feierlaune: Nach den Siegen von Donald Trump in wichtigen Swing States haben sich auf den Wahlpartys der Demokraten bei den Anhängerinnen und Anhängern von Kamala Harris Zukunftsängste breit gemacht. "Ich habe Angst, ich bin jetzt nervös", sagt Charlyn Anderson, als sie die Wahlparty an der Howard University in Washington verlässt.