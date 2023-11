Niederlande und Dänemark liefern Ukraine F-16-Kampfflugzeuge

Selenskyj hatte angekündigt, an diesem Sonntag "Gespräche mit anderen Ländern zu führen, die uns unterstützen, damit sie uns die notwendige Ausrüstung liefern, um diesen Krieg zu gewinnen", ließ aber offen, welche Länder das sind. Die Regierung in Kiew bemüht sich seit Monaten um Kampfflugzeuge westlicher Bauart für den Kampf gegen russische Invasionstruppen. Die USA als Herstellerland hatten am Freitag zugestimmt, dass die Niederlande und Dänemark F-16 an die Ukraine liefern . Beide Länder sind auch an der Ausbildung ukrainischer Piloten beteiligt.