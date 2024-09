Niederlande: Regierung will Migration und Asyl begrenzen

Die Regierung begibt sich damit an den Rand des juristisch Machbaren. Eine Krise auszurufen und dann per königlichem Beschluss zu regieren, um so das Parlament zu umgehen, ist ein Wagnis. Zuletzt war in der Corona-Pandemie die Krise ausgerufen worden - auch Flutkatastrophen oder Dammbrüche sind solche Notsituationen.