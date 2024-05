Niederlande: Erstmals regieren die Rechtspopulisten

Wilders als Regierungschef verhindert

Geert Wilders hatte die Wahlen im November klar gewonnen. Doch im März wurde klar: Nicht alle würden ihn als Premierminister mittragen. Und so verzichtete er auf das Amt , um im Spiel zu bleiben. Zwar zeigte er sich damals verärgert und sagte: "Das sollte in einer Demokratie nicht so laufen." Doch die vier Parteien einigten sich damals darauf, keine klassische Regierung aufzustellen, sondern ein sogenanntes Programmkabinett.

"Bei der Besetzung soll eine gute Mischung angestrebt werden aus Menschen aus der Politik und von außerhalb. So dass dem Wahlergebnis Rechnung getragen wird und die Regierung gesellschaftlich verankert ist", so erklärte es der Sondierer Kim Putters.

Wilders musste Programm entradikalisieren

Und nun also haben sich die vier auf ein Programm, einen Koalitionsvertrag geeinigt - noch müssen die Fraktionen allerdings zustimmen. Im Mittelpunkt steht eine radikale Verschärfung in der Asyl- und Migrationspolitik. "In den anderen Politikbereichen, auch in der Europapolitik, ist die Hoffnung, dass die drei Mitte-Parteien sich durchsetzen und Wilders neutralisieren", so René Cuperus, Politikberater beim Clingendael Institute Den Haag.