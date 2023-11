Berlin warnt Niger-Putschisten vor Gewalt gegen Präsidenten

Die Bundesregierung hat die Putschisten im westafrikanischen Niger in scharfer Form vor Gewaltakten gegen den festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum gewarnt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes machte am Montag in Berlin deutlich, dass man sich Sorgen um den Politiker mache.

"Und deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal unsere Botschaft an die Putschisten unterstreichen, dass sie mit scharfen persönlichen Konsequenzen rechnen müssen, sollte dem demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum und seiner Familie etwas zustoßen", sagte der Sprecher.

Die Putschisten im Niger haben das Ultimatum der ECOWAS-Staaten auslaufen lassen. Wie gehen die ECOWAS-Staaten nun weiter vor? 07.08.2023 | 1:05 min

Bundesregierung hofft auf Vermittlungsversuche

Weiterhin hoffe die Bundesregierung, dass die Putschisten auf Vermittlungsbemühungen der Afrikanischen Union sowie der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas eingehen. Am Wochenende war ein Ultimatum der Ecowas an die seit einem Staatsstreich Ende Juli im Niger regierende Militärjunta ausgelaufen.

Die Staatengemeinschaft will am Donnerstag über das weitere Vorgehen beraten. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten sollen in Nigerias Hauptstadt Abuja zusammenkommen, wie Ecowas-Sprecher Amos Lungu am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.