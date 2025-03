Geht die Nord Stream-Pipeline doch noch in Betrieb?

Warnig, 1955 in Brandenburg geboren, war Stasi-Mitarbeiter und Agent. ZDF Frontal liegen Teile seiner Akte vor, darin die Beurteilung: "Er ist in der Lage, sich schnell und mit Fleiß in neue Probleme einzuarbeiten und beharrlich an ihrer Realisierung zu arbeiten. (...) Genosse Warnig zeigt keine übertriebene materielle Interessiertheit." Er und Putin lernten sich vermutlich in den 1980-ern in Dresden kennen, wo Putin als KGB-Mann stationiert war. Beide freundeten sich an, später auch ihre Familien. Putin verlieh Warnig 2012 den "Orden der Ehre" für die Förderung der deutsch-russischen Beziehungen. Trotz Annexion der Krim reiste Warnig zu Putins 70. Geburtstag.