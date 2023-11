Nord-Stream: Saboteure nutzten wohl gestohlene Identität

In der Ukraine selbst können die Deutschen nur schwerlich ermitteln. Die Bundesregierung scheut bisher ein Rechtshilfeersuchen an die Ukraine, wohl weil die deutschen Ermittler dann preisgeben müssten, was sie wissen. Offiziell hat die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestritten, dass die Ukraine in den Anschlag verwickelt ist. Doch Berlin traut Kiew nicht.