Nordkoreanischer Soldat in den Süden geflohen

Ein Nordkoreaner ist nach Angaben des südkoreanischen Militärs zu Fuß über die streng von Militärs bewachte innerkoreanische Grenze in den Süden geflohen. Die Armee habe "eine Person, die verdächtigt wird, Nordkoreaner zu sein, an der östlichen Front" abgefangen und den zuständigen Behörden übergeben, teilte das Militär am Dienstag mit.