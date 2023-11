Worum es Kim und Putin neben Waffen noch geht

Der russische Staatschef Wladimir Putin trifft sich mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Dabei könnte es auch um Waffenlieferungen an Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Militärexperte Christian Mölling erklärt bei ZDFheute live zu dem Treffen:

Die Einschätzungen von Militärexperte Christian Mölling zum Treffen im Video. 12.09.2023 | 19:05 min

Es ist aber die Frage, wie viel mögliche Waffen bringen würden. Das hänge davon ab, wie viel geliefert werden könne, erklärt Militärexperte Mölling. Außerdem müssten die Waffen auch an die Front oder zu den russischen Soldaten gebracht werden - und das, obwohl die Ukraine die russische Logistik massiv angreife, betont Mölling.

Militärexperte rechnet mit Munitions-Lieferung

Deshalb vermutet Mölling, dass es insbesondere um Munition für Artillerie bei einem möglichen Deal zwischen Russland und Nordkorea gehen könnte. "Auch das ist knapper geworden. Und offensichtlich ist Russland nicht in der Lage gewesen, die eigene Produktion so stark wieder hochzufahren, dass man hier tatsächlich wieder gut unterwegs ist."

Über welche Mittel verfügt Kim? Ein Überblick. 12.09.2023 | 1:46 min

Allerdings vermutet der Experte, dass das Material aus Nordkorea "nicht so erfolgreich oder effektiv ist, wie man es vielleicht in der Vergangenheit von etwas modernen russischen Systemen erwartet hat oder gesehen hat, vor allem Dingen nicht was die Reichweite angeht."