Seoul: Nordkorea feuert mutmaßliche Langstreckenrakete ab

Der südkoreanische Militärgeheimdienst hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass Nordkorea einen mobilen Raketenwerfer in Stellung gebracht habe, um möglicherweise im zeitlichen Umfeld der US-Präsidentschaftswahlen am 5. November eine Interkontinentalrakete (ICBM) zu testen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte Pjöngjang eine solche Rakete gestartet.