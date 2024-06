Putin und Kim: Was wir über die "Waffenbrüderschaft" wissen

Da die Schiffe militärische Häfen in Russland ansteuern, liege die Vermutung nahe, dass der Inhalt der Container "militärische Bedeutung hat". Schätzungen gehen davon aus, das es sich bei den Lieferungen um bis zu drei Millionen Artilleriegeschosse handelt. Das würde die Lücken in Russlands Depots nicht komplett auffüllen - Russland verschießt etwa 10.000 Geschosse pro Tag in der Ukraine - aber es ist eine große Unterstützung für die Kriegsziele des Kreml.