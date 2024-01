USA: Russland setzt in der Ukraine Raketen aus Nordkorea ein

Quelle: KCNA via KNS/AP Images

Russland hat nach US-Geheimdiensterkenntnissen ballistische Raketen aus Nordkorea bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt. Wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Haues, John Kirby, am Donnerstag mitteilte, wurden mehrere nordkoreanische ballistische Raketen für einen nächtlichen Angriff am Dienstag genutzt.

Die Ukraine war Ziel eines schweren russischen Raketen- und Drohnenangriffs geworden. 02.01.2024 | 1:52 min

Zudem sei mindestens eine der Raketen am 30. Dezember auf die Ukraine abgefeuert worden, so der Kommunikationsdirektor. Kirby sagte zudem, dass Pjöngjang kürzlich US-Informationen zufolge ballistische Raketenwerfer und mehrere ballistische Raketen an Moskau geliefert habe.