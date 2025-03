17.03.2025, Nordmazedonien, Kocani: Demonstranten halten Plakate, während sie nach einem massiven Brand in einem Nachtclub in der nordmazedonischen Stadt Kocani protestieren. Foto: Boris Grdanoski/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Im Zentrum von Kočani liegt ein Kondolenzbuch, verteilt auf Tischen, geschützt von grünen Zeltplanen. Daneben weiße Lilien und die Fotos ihrer getöteten Kinder. "Dies ist eine kleine Stadt", sagt Dance Petrov, "wir kennen uns alle. Es sind alle unsere Kinder." Ihre Tochter hat den Brand in der Disco Pulse überlebt. Weil sie nicht hingegangen war. Nun tröstet Dance Petrov diejenigen Eltern, deren Kinder unter den 59 Opfern sind. Für die Menschen hier steht fest: Es war nicht nur das Feuer, nicht nur das Versagen der Verantwortlichen, das so viele junge Menschen tötete. Es war Korruption.

Stimmung in Nordmazedonien kippt

Wer in Kočani mit den Menschen ins Gespräch kommen will, bemerkt rasch, dass die Stimmung zu kippen beginnt. Journalisten werden bedrängt, Eier und Flaschen flogen auf das Rathaus, eine wütende Menge zerstörte ein Café, das auch dem Betreiber des Clubs gehören soll. Dieser soll doppelt so viel Menschen eingelassen haben wie erlaubt, es gab zu wenig Notausgänge, zu wenig Feuerlöscher. Die Lizenz war gefälscht. Mehr als 30 Verdächtige hat die Staatsanwaltschaft im Visier, auch den ehemaligen Wirtschaftsminister.

Über einen Zeitraum von knapp 15 Jahren brachen diese Leute das Gesetz, missachteten Regeln und Sicherheitsvorschriften. „ Ljupco Kocevski, Staatsanwalt

Kočani ist kein Einzelfall, sagt Investigativjournalistin Sashka Cvetkovska. In den letzten Jahren habe es mehrere tödliche Vorfälle dieser Art gegeben. Und kaum Aufklärung. "Die meisten Gesetze stehen nur auf dem Papier", sagt sie, "aber es gibt niemanden, der sie umsetzt." Korruption sei das Hauptproblem in Nordmazedonien. "Oligarchen finanzieren die größten Medien, sie finanzieren politische Parteien." Und wer wie sie darüber berichtet, auf den üben die Machthaber Druck aus.

Die Menschen glauben nicht, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. „ Sashka Cvetkovska, Investigativjournalistin

Gegen Korruption: Funke aus Serbien könnte überspringen

Die Ereignisse von Kočani erinnern an den Einsturz eines Bahnhofsvordaches in Serbien . 15 Menschen kamen dabei im November in Novi Sad ums Leben. Seitdem wehren sich Hunderttausende im ganzen Land gegen das korrupte System, das sie für das Unglück verantwortlich machen. Kann dieser Funke nun auf Nordmazedonien überspringen? "Ein Systemwechsel kann tatsächlich stattfinden", sagt Politik-Analyst Petar Arsovski aus Skopje, „wenn sich diese von Wut angetriebenen Proteste in eine echte politische Bewegung verwandeln.“

Nordmazedoniens Regierung weiß das, bemühe sich daher wohl bewusst um schnelle Ergebnisse und transparente Ermittlungen. Man nenne das Korruptionsproblem sogar beim Namen. Ob das ausreicht, die Wut zu kanalisieren, werden aber erst die nächsten Tage und Wochen zeigen, so Arsovski. Er sieht in der Korruption auf dem Balkan "eine Art endemische Krankheit", die nur ein starker und dauerhafter Aufschrei der Bevölkerung heilen könne. Aber: "wenn die politischen Eliten keinen Druck spüren, wird sich nichts ändern."

Apathie durch Armut

Journalistin Sashka Cvetkovska glaubt noch nicht an ein dauerhaftes Aufbegehren der Bevölkerung. Diese sei seit drei Jahrzehnten heftiger Propaganda ausgesetzt. Armut und Arbeitslosigkeit kämen hinzu. "Die Menschen kämpfen nur darum," sagt sie, "den Tag zu überleben. Und wenn man dafür kämpft, seinen Kindern einfaches Brot kaufen zu können, dann hat man nicht den Luxus, über Demokratie nachzudenken." Nordmazedonien mag noch kein zweites Serbien sein. Doch langsam, sagt Cvetkovska, tue sich etwas. Nach Mahnwachen in der Hauptstadt und in Kočani formieren sich erste Studentenproteste im ganzen Land.

Zwar sei es schwer, die Ketten jahrzehntelanger Apathie zu sprengen. Doch "die Menschen auf dem Balkan haben die Nase voll von dem korrupten System, das niemandem von uns dient, sondern nur den wenigen."

In Kočani will schließlich doch jemand mit dem ZDF reden. "Alles muss sich ändern," sagt ein Mann im Trainingsanzug, der sich Marijon nennt. "Alles, was geändert werden kann, muss geändert werden. Zuerst das System, dann alles andere." Solange das Problem Korruption nicht gelöst werde, würde man immer wieder Probleme haben. "So wird es nicht enden."