So ist es kein Wunder, dass vor allem die Landwirte einen EU-Beitritt fürchten. Auch beim Fischfang will Norwegen seine Selbstbestimmung nicht aufgeben, und es kommt deswegen immer wieder zu Streit mit Brüssel. So dauerte es drei Jahre, bis man sich auf die Fangquoten für Kabeljau vor der Inselgruppe Spitzbergen einigte.