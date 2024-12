Kathedrale Notre-Dame feierlich wiedereröffnet

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Pariser Kathedrale Notre-Dame als "Sinnbild der Nation" bezeichnet. Ihre Restaurierung innerhalb von fünf Jahren habe bewiesen, wozu Frankreich in der Lage sei, sagte Macron am Samstagabend in seiner Ansprache im Inneren der Kathedrale. "Wir haben wiederentdeckt, wozu große Nationen in der Lage sind: das Unmögliche zu schaffen."