Femizide in Österreich: Sechs Frauen in vier Tagen getötet

Hunderte Frauen und Männer stehen vor einem S-Bahnhof in Wien. Sie halten sich an den Händen, nehmen sich in den Arm und ab und zu drängt ein Schluchzen aus der Menge. Auch Hanife Ada stehen die Tränen in den Augen. Zusammen mit den anderen, meist weiblichen Demonstranten, will sie trauern: Innerhalb von vier Tagen wurden sechs Frauen in Österreich getötet. Drei von ihnen in unmittelbarer Nähe der Gedenkveranstaltung.