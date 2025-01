Österreich: ÖVP bricht Gespräche ab, Nehammer tritt zurück

Kanzler Karl Nehammer hatte am Freitag auf X im Namen der ÖVP noch seine weitere Gesprächsbereitschaft bekräftigt. "Als Volkspartei waren und sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen und haben den Mut, politische Reformen anzugehen und zu tun, was notwendig ist", sagte Nehammer in seiner Videobotschaft nach dem Scheitern der Dreiergespräche unter Beteiligung der Neos.