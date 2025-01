Österreich: Koalitionsverhandlungen geplatzt

Die Koalitionsverhandlungen in Österreich zwischen der ÖVP, der SPÖ und den Neos sind gescheitert. Das verkündete die Parteivorsitzende der Neos, Beate Meinl-Reisinger, am Freitag. Sie habe die Parteichefs von ÖVP und SPÖ und auch den Bundespräsidenten darüber informiert, "dass wir Neos die Verhandlungen zu einer möglichen Dreierkoalition gemeinsam mit Schwarz-Rot in der Rolle eines künftigen Regierungspartners nicht fortsetzen werden".