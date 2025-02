Österreich: ÖVP, SPÖ und Neos einigen sich auf Koalition

Rund fünf Monate nach der Wahl in Österreich haben sich die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Am Ende der "vielleicht schwierigsten Regierungsverhandlungen in der Geschichte unseres Landes" stehe das Regierungsprogramm "Jetzt das Richtige tun. Für Österreich", sagte ÖVP-Chef Christian Stocker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPÖ-Chef Andreas Babler und der Neos-Vorsitzenden Beate Meinl-Reisinger.