Die "kleinstmögliche Koalition" steht auf dünnem Eis, auch weil ihr die Zeit im Nacken sitzt. Österreichs Haushalt ist tief in den Miesen, in Brüssel droht ein Defizitverfahren. Auch das Thema Migration hat spätestens seit dem Anschlag von Villach an Brisanz gewonnen. Auf einen sorgsam geschnürten Koalitionsvertrag können ÖVP und SPÖ nicht länger warten. Letzte offene Streitpunkte würde man daher aus einer Regierung heraus abräumen, so Hofer.