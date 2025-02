Österreich: Drei Parteien sollen’s in Wien richten

Gegen radikale Islamisten will die Koalition das Straf- und Vereinsrecht verschärfen. Für Mädchen unter 14 Jahren soll ein rechtlich heikles Kopftuchverbot kommen. Und Internetplattformen sollen - auch angesichts des Anschlags in Villach Mitte Februar - im Kampf gegen Online-Radikalisierung stärker in die Pflicht genommen werden.