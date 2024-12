Olaf Scholz warnt vor Rückkehr nach Syrien

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hält eine Rückkehr syrischer Geflüchteter in deren Heimat für verfrüht. Noch gebe es in Syrien eine "sehr, sehr gefährliche Situation", sagte Scholz am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen" zum Sturz des Diktators Baschar al-Assad durch die islamistische Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) vor wenigen Tagen.