EU vs. Orban: Stiche gegen Störenfried

Die EU-Kommission hatte angekündigt, informelle Treffen in der Konsequenz weniger hochrangig zu besetzen. "Die Kommission kann hier so handeln wie auch ein anderes beteiligtes Mitgliedsland", erklärt Pütter. So könne sie zum informellen Ratstreffen in Budapest heute anstatt von Kommissar*innen einen Beamten oder eine Beamtin schicken - eine Art "Downgrade" also.