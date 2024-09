Steckt Israel hinter den Pager-Explosionen im Libanon?

Ein Mann steht an einem Gemüse-Stand in Beirut. Dann explodiert plötzlich etwas in seiner Hosentasche. Der Mann sackt in sich zusammen. Umstehende Menschen beim Einkauf flüchten. Zeitgleich ereignen sich solche Explosionen am Dienstag an vielen Orten im Libanon . Videos davon überschwemmen die Sozialen Netzwerke.