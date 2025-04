Pro-Palästina-Demos in Deutschland: Auch koordiniert durch Hamas?

Solche Pro-Palästina-Aktionen scheinen in den vergangenen Monaten selten ein spontaner Ausdruck politischer Wut zu sein - vielmehr Ausdruck einer gezielten Strategie von Hamas-Aktivisten und ihren Sympathisanten. Bei der Besetzung zeigen sich deutliche Bezüge zur Terrororganisation: Parolen wie "From the River to the Sea", Banner mit roten Dreiecken - einem Hamas-Symbol zur Markierung von Angriffszielen - dominieren das Bild.