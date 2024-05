Palästinenserstaat: Europäische Länder wollen Anerkennung

Norwegen, Irland und Spanien werden Palästina als Staat anerkennen. Das teilten der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, Irlands Premierminister Simon Harris und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am mit. Der Schritt soll am 28. Mai formell vollzogen werden.

Der norwegische Ministerpräsident Støre teilte bei der Ankündigung in Oslo mit: "Die Palästinenser haben ein grundlegendes, unabhängiges Recht auf einen eigenen Staat. Sowohl Israelis als auch Palästinenser haben das Recht, in Frieden in getrennten Staaten zu leben", hieß es in einer Pressemitteilung der norwegischen Regierung.