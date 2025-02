Panama steigt aus chinesischer Initiative aus

Panamas Präsident Mulino kündigt den Rückzug seines Landes aus Chinas Seidenstraße-Initiative an.

Die "Neue Seidenstraße" ist ein Sammelbegriff für verschiedene Kooperationsprojekte in den Bereichen Handel und Infrastruktur zwischen China und anderen Ländern weltweit. Panama war 2017 beigetreten.

Präsident: Panama profitiert von Chinas Projekt kaum

Der Seidenstraßen-Aus sei ausschließlich eine Entscheidung Panamas gewesen, erklärte Mulino. Sein Land habe kaum von dem Projekt profitiert. "Was hat es Panama in all den Jahren gebracht?", fragte Mulino.