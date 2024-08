Panama: Fluchtroute durch Dschungel abgeriegelt

Der Dschungel zwischen Kolumbien und Panama gilt als eine der meistbenutzten Migrationsrouten zwischen Süd- und Mittelamerika in Richtung USA . Vor allem aus Venezuela stammen viele Flüchtlinge und Migranten, die versuchen wegen der anhaltenden Repression und der Versorgungskrise in ihrer Heimat über Kolumbien die Wildnis des Darién durchqueren müssen. Das will Panama jetzt zusätzlich erschweren.