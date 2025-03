Panamakanal: Trump feiert Kauf von Häfen - Mulino sieht Lüge

Stolz verkündet der US-Präsident am Dienstagabend die frohe Botschaft. Sein Versprechen, die USA würden sich den Panamakanal "zurückholen", werde eingelöst. Und tatsächlich: Amerikanische und schweizerische Investoren kaufen für 14,21 Milliarden US-Dollar einen 90-prozentigen Anteil an zwei Häfen des Panamakanals von einem in Hongkong ansässigen Mischkonzern.

In gewisser Weise erfüllt der Verkauf die Forderung des Präsidenten nach einer stärkeren amerikanischen Präsenz an der wichtigen Schifffahrtsroute. Eine Zustimmung der Behörden steht noch aus. Auch wenn der bisherige Betreiber betont, der Verkauf sei unpolitisch, preist Donald Trump den Vorgang als seinen Erfolg.

Trump feiert den Deal

Und so kam es nun: Der in Hongkong ansässige Mischkonzern CK Hutchison, der die Häfen betreibt, will sämtliche Anteile, die er an Hutchison Port Holdings und Hutchison Port Group Holdings hat, verkaufen. Die beiden Unternehmen halten 80 Prozent der Hutchison Ports Group, die 43 Häfen in 23 Ländern betreibt, darunter die zwei Häfen entlang des Panamakanals.