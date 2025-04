Panamakanal: USA verhandeln über kostenlosen Marine-Zugang

In Panama wurde unter anderem die Stärkung der militärischen Zusammenarbeit vereinbart. Bereits am Vortag hatte Hegseth sich zum Einfluss Chinas geäußert: Die Volksrepublik sei eine Gefahr für den Kanal, sagte er nach einem Treffen mit dem panamaischen Präsidenten José Raúl Mulino. Er wiederholte seine Kritik, dass in China ansässige Unternehmen Gebiete und kritische Infrastruktur in strategisch wichtigen Sektoren kontrollierten.