Papst Franziskus hielt engen Kontakt zu Christen in Gaza

In den letzten 18 Monaten seines Lebens hatte Papst Franziskus ein besonderes Abendritual: Immer wieder griff er zum Telefonhörer und rief in einer kleinen katholischen Gemeinde im Gazastreifen an. Er erkundigte sich nach den Menschen, die in der Kirche der Heiligen Familie ausharren und mit dem zerstörerischen Krieg zurechtkommen müssen.

Letzter Papst-Anruf am Samstag

Im vergangenen Jahr erzählte Franziskus in der CBS-Sendung "60 Minutes", dass er täglich um 19 Uhr einen Priester in der Gemeinde im Gazastreifen anrufe, um zu erfahren, wie es den fast 600 Menschen ergeht, die in der Einrichtung Zuflucht gefunden haben. "Neulich haben sie sich gefreut, weil sie etwas Fleisch essen konnten", erzählte Franziskus. In der Regel gebe es nur Speisen aus Mehl. "Manchmal hungern sie", sagte der Papst in der Sendung. Es gebe sehr viel Leid. Der Pfarrer Gabriele Romanelli erzählte am Montag, der letzte Anruf von Franziskus sei am Samstag eingegangen.



Suhair Anastas, eine Palästinenserin, die zu einer Gruppe gehört, die Franziskus 2023 nach ihrer Flucht aus dem Gazastreifen traf, sagte, sie empfinde "große Traurigkeit" über seinen Tod. Anastas, die griechisch-orthodox ist, hatte vor ihrer Flucht in der Kirche im Gazastreifen Zuflucht gefunden.