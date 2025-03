Der lange Krankenhausaufenthalt des Papstes schürt nun die Diskussionen um sein Erbe und seine Nachfolge weiter an. Vereinzelt gibt es Stimmen, die sich wünschen, Franziskus möge zurücktreten, so wie es sein Vorgänger Benedikt XVI . mit Verweis auf seine "altersbedingte Schwäche" getan hatte. Der polnische Kardinal Stanislaw Dziwisz mischte sich jüngst in die Rücktritts-Debatte um den schwerkranken Franziskus ein. Der italienischen Zeitung "La Repubblica" sagte Dziwisz, dass die Welt Franziskus gerade jetzt brauche: "Man steigt nicht vom Kreuz Christi hinab. Niemals". Franziskus werde nach seiner Rückkehr in den Vatikan weiter eine prophetische Stimme für den Frieden in der Welt sein, ist sich der Kardinal sicher.