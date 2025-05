Live: Amtseinführung von Papst Leo XIV.

Die Amtseinführung von Papst Leo XIV. in Rom sehen Sie ab 9:30 Uhr hier im Livestream

Mit einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz wird Papst Leo XIV. an diesem Sonntag in sein Amt eingeführt. Er erhält dann auch die päpstlichen Insignien, darunter den Fischerring und das Pallium, eine weiße, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola.

Staatsgäste aus aller Welt

Zur Messe werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in Rom erwartet. Aus Deutschland reisen Bundeskanzler Friedrich Merz CDU ), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger ( SPD ) an. Die Deutsche Bischofskonferenz wird von ihrem stellvertretenden Vorsitzenden, Bischof Michael Gerber, vertreten.

Aus den USA werden Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio erwartet. Ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Messe teilnehmen wird, war zunächst noch unklar.

Der neue Papst Leo XIV. hat viele Jahre in Südamerika verbracht. Welche Spuren hat er dort hinterlassen? Welche Folgen hatte seine Ernennung für die Menschen in Peru?

Amtseinführung mit Fahrt im Papamobil?

Der Vatikan rechnet mit rund 100.000 Menschen, die auf dem Petersplatz und der angrenzenden Via della Conciliazione die Amtseinführung live verfolgen werden.

Im Anschluss an die Messe wird Leo XIV. das Regina-Coeli-Gebet sprechen - so heißt das sonntägliche Angelusgebet in der Osterzeit. Es wird erwartet, dass der Papst danach zum ersten Mal mit dem Papamobil über den Petersplatz fahren wird, um die Menschen persönlich zu begrüßen.