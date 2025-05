Teilte Papst Leo XIV. Kritik an Trump auf X-Account?

Bereits in seiner Antrittsrede in drei Sprachen machte Papst Leo XIV. deutlich, er will der Vermittler, der Brückenbauer, der Papst der Weltkirche sein. Er gilt als ein Pragmatiker mit internationaler Erfahrung. Jahrelang lebte er in den USA, im Vatikan und auch in Peru. Experten schätzen, er könnte dem Weg seines Vorgängers in einigen Punkten folgen - allein der Name Leo sei ein Hinweis