Glückwünsche für Papst Leo XIV. aus aller Welt

Israels Staatspräsident Izchak Herzog richtete ebenfalls Wünsche an den neuen Papst: "Möge Ihr Pontifikat eines des Brückenbauens und des gegenseitigen Verständnisses zwischen allen Religionen und Völkern sein", sagte er. "Mögen wir die sofortige und sichere Rückkehr der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erleben - und eine neue Ära des Friedens in unserer Region und in der ganzen Welt."