Liegt also ein afrikanischer Nachfolger von Papst Franziskus nahe? Vatikan-Beobachter sind skeptisch, doch Afrikas Geistliche machen Druck. "Alles deutet darauf hin, dass die Zukunft der Kirche in Afrika liegt", sagte unlängst der kongolesische Kardinal Fridolin Ambongo Besungu.

Kirche in Afrika mit großer gesellschaftlicher Rolle

In Europa seien die Kirchen leer, die Gläubigen älter, so der Kardinal. In Afrika dagegen gehöre der Kirchenbesuch am Sonntag zum festen Ritual, würde Gott gefeiert, sähen auch junge Menschen in ihrem schwierigen Alltag einen Halt im Katholizismus.