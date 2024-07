Paris vor Olympia: Bürgermeisterin will in Seine springen

Fluss sauber genug für Olympia? : Pariser Bürgermeisterin will in Seine springen

17.07.2024 | 09:19 |

Ist die Seine sauber genug für die Olympischen Spiele? Die Bürgermeisterin von Paris will beruhigen - und in den Fluss springen, in dem Wettbewerbe geplant sind.