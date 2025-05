Australien wählt neues Parlament

Albanese hatte mit seinem Wahlsieg vor drei Jahren ein Jahrzehnt konservativer Regierungen in Australien beendet. Seine Regierung hatte Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Landes angestoßen. Dutton hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Einwanderung einzudämmen und gegen die Kriminalität vorzugehen. Zudem strebt er einen Kurswechsel in der Energiepolitik an, unter anderem will er umgerechnet mehr als 175 Milliarden Euro in den Bau von sieben neuen Atomkraftwerken investieren.