Delegierte vor Parteitag: Republikaner vereint hinter Trump

Patti ist Trump-Unterstützerin. Sie liebt die Parteitage, den Trubel, das Treffen mit Gleichgesinnten. An diesem Montag beginnt ihr fünfter, diesmal in ihrer Heimat. Er wird überschattet von dem gescheiterten Attentat auf Trump. "Das ist so niederträchtig, so schrecklich, so unglaublich, beschämend", sagt Reiman und ringt mit den Tränen.