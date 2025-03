USA sprechen mit Russland und Ukraine: Was kann das bringen?

Seit Montagmorgen um 8 Uhr wird hinter den Türen des "Ritz Carlton"-Hotels in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad über die Beendigung des Kriegs in der Ukraine gesprochen. Dort treffen sich Vertreter der USA und Russlands zu einer Verhandlungsrunde, mit dem ukrainischen Verhandlungsteam haben die US-Vertreter bereits am Sonntag erste Gespräche geführt.

Was ist Pendeldiplomatie?

Als Pendeldiplomatie wird eine Verhandlungstechnik in der internationalen Diplomatie bezeichnet, bei der ein Vermittler zwischen den Konfliktparteien hin- und herreist ("pendelt"), um Verhandlungen zu führen, wenn direkte Gespräche zwischen den Parteien nicht möglich oder nicht erwünscht sind. Der Vermittler - im aktuellen Krieg in der Ukraine sind das die USA - überbringt dabei Botschaften, Vorschläge und Kompromissideen zwischen den Parteien. Der Vermittler sollte dabei idealerweise von allen Parteien als neutral und vertrauenswürdig angesehen werden.

In seiner ursprünglichen Form war die Pendeldiplomatie auch eine Reisediplomatie: Der Vermittler reiste physisch zwischen den Konfliktparteien hin und her. Da sich nun sowohl die Delegation der Ukraine als auch die Russen in Riad aufhalten, ist dieser Aspekt nicht zutreffend. Passender ist der Begriff der "proximity talks", der sich nur schwerlich ins Deutsche übersetzen lässt: Es bezeichnet den diplomatischen Prozess, bei dem ein unparteiischer Vertreter als Vermittler zwischen zwei gegnerischen Parteien fungiert, die bereit sind, an derselben Konferenz teilzunehmen, sich aber nicht persönlich treffen möchten.