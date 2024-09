Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori ist gestorben

Vom Präsidenten zum Häftling : Perus Ex-Präsident Fujimori ist gestorben

12.09.2024 | 03:51 |

Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in Perus Hauptstadt Lima an den Folgen einer Krebserkrankung.