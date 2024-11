Pete Hegseth: Dieser TV-Star soll über das US-Heer walten

Einer seiner bisher wenigen Gehversuche in der Politik: Die Senats-Kandidatur im Jahr 2012, die er zurückzog, als sie aussichtslos erschien. Dass er im Militär gedient hat - unter anderem im Irak und in Afghanistan - betrachten viele als Grundvoraussetzung. Seine Arbeit in Veteranenangelegenheiten, deren Gesundheitsversorgung er zu privatisieren anstrebte: Für Außenstehende ehrenhaft, für die Veteranen selbst Anlass zu Kritik, wie Politologe Julian Müller-Kaler ZDFheute erklärt.