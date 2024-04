Petersberger Klimadialog: Wer finanziert den Klimaschutz?

Aserbaidschan, Brasilien , Südafrika, die USA China - Staatschefs und Verhandler aus mehr als 40 Ländern treffen sich für zwei Tage in Berlin und hätten wohl so einiges zu besprechen. In diesen zwei Tagen soll es aber ums Klima gehen und darum, die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan Ende des Jahres zum Erfolg zu führen.