Pistorius zu Ukraine: Angespannt, nicht aussichtslos

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Unterstützung Deutschlands auch über die Bundestagswahl am 23. Februar hinaus zugesichert. Der SPD-Politiker hatte die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht. Deutschland stehe weiter an der Seite der Ukraine , betonte er. Im Interview mit dem ZDFheute journal beurteilt er die aktuelle Lage und wagt einen Blick in die nahe Zukunft.