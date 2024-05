Ukraine-Krieg: Wie weit darf Kiew schießen, Herr Pistorius?

Er wolle verhindern, dass es "zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato kommt". Ähnlich sieht das auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der heute zu seinem dritten Besuch seit dem russischen Angriffskrieg in die Ukraine gereist war.

… warum man die Waffen-Debatte nicht öffentlich führen soll

Der Bundeskanzler habe in der Frage, ob die Ukraine russische Gebiete mit westlichen Waffen angreifen dürfe, "völlig richtigerweise zunächst mal auf das Völkerrecht verwiesen", so Pistorius. Auf die Frage, wie Deutschland im Fall eines ukrainischen Gegenschlags reagieren würde, antwortete der Bundesverteidigungsminister:

Eine Freigabe westlicher Waffen gegen Ziele in Russland sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, so Verteidigungsminister Pistorius. ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh ordnet ein.

Zuvor war er der Frage, was aus deutscher Sicht nun gelte, mehrmals ausgewichen und hatte dies damit begründet, dass man vorsichtiger sein solle mit "unseren geheimen und auch strategisch relevanten Informationen". Das seien Details, "über die man nicht öffentlich spricht".

Weil man niemals darüber sprechen sollte, wozu man bereit ist, was man zulässt - und was nicht.

… mit welchen weiteren Hilfen die Ukraine aus Deutschland rechnen kann

Angereist war der Bundesverteidigungsminister mit einem weiteren Unterstützungspaket im Wert von fast einer halben Milliarde Euro . Dieses enthalte unter anderem Luftverteidigungsflugkörper für IRIS-T, Panzerhaubitzen, Artillerierohre "und vieles andere mehr, was hier dringend gebraucht wird", erklärte Pistorius.

Für die zur Verteidigung benötigten Patriot-Systeme gäbe es noch keine konkrete Zusage eines westlichen Verbündeten. "Das bedauere ich sehr." Pistorius gab zu Verstehen, dass man "am Ball bleiben" und weiter alles versuche, "damit der eine oder andere diese Position noch einmal überdenkt oder zu einer anderen Entscheidung kommt".

Der Bundesverteidigungsminister war heute in der Ukraine und hat weitere Unterstützung versprochen.

… wie er die Verteidigungsfähigkeit der Nato einschätzt

Einen Bericht der "Financial Times", wonach die Nato laut Kreisen an ihrer eigenen Ostgrenze nicht fünf Prozent der nötigen Luftverteidigung leisten kann, dementierte der Bundesverteidigungsminister. "Meine Zahlen sind anders", sagte Pistorius. Das ZDF-Auslandsstudio in Brüssel hatte die Zahlen auf Basis von Nato-Kreisen zuvor bestätigt.