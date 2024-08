Donbass-Vorstoß: Warum Pokrowsk für Russland so wichtig ist

Während die Ukraine die Kursk-Offensive weiter vorantreibt, nähern sich - nach zwei Wochen kontinuierlichen Vormarsches - im Donbass die russischen Streitkräfte der Stadt Pokrowsk. Russland hat in diesem Abschnitt der Frontlinie in der Ukraine eine große Überlegenheit in Bezug auf die Feuerkraft der Artillerie. Es ist den Ukrainern in Bezug auf die pro Tag abgefeuerten Granaten um das Drei- bis Vierfache überlegen.