Truppen vor Pokrowsk: Resignation, Trotz und Hilflosigkeit

"Was soll ich machen?" antwortet Olena auf unsere Frage, warum sie in der schwer umkämpften Stadt Pokrowsk trotz der Lebensgefahr weiter ausharrt. Die 41-Jährige wohnte mit ihrem Mann in der Nachbarstadt Myrnohrad, bis ihr Haus bei einem Granateinschlag im August komplett zerstört wurde. Sie zogen 20 Kilometer weiter, eben nach Pokrowsk.