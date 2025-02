Ukraine bremst russischen Vormarsch bei Pokrowsk aus

Den ukrainischen Truppen ist es mit der Rückeroberung von Pishchane gelungen, den Vorstoß der russischen Streitkräfte einzudämmen. Quelle: AFP

Die Frontlinie in Pokrowsk war im Laufe der Woche weitgehend stabil, ohne dass es zu nennenswerten russischen Vorstößen kam. Im Gegenteil, die Ukraine führte südlich von Pokrowsk zwei kleinere Angriffe gegen die rechte Flanke der vorrückenden russischen Truppen durch.

Beide Angriffe, einer bei Dachenske und einer bei Pischtschane, wurden mit kleinen, kompaniestarken Kräften durchgeführt. Der Vorstoß bei Dachenske zielte offenbar darauf ab, einen etwaigen russischen Vorstoß direkt gegen Pokrowsk entlang der Autobahn E50 zwischen Pokrowsk und Pawlohrad zu stoppen oder zu verlangsamen.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Ukrainer erobern Dorf nahe Pokrowsk zurück

Inzwischen haben die Ukrainer auch Pischtschane zurückerobert und kontrollieren nun die einzige wichtige Straßenbrücke über den Solona-Fluss. Dies erschwert die Logistik der russischen Streitkräfte, die westlich des Solona kämpfen, insbesondere weil die sumpfigen, abgetrennten Flussufer wenig Platz für Pontonbrücken bieten. Daher sind die Russen auf tiefer gelegene unbefestigte Straßen und solche Flussübergänge angewiesen, die keine schweren Fahrzeuge aufnehmen können.

Infolgedessen sind die russischen Bemühungen, Pokrowsk von Süden und Südwesten her einzuschließen, praktisch zum Stillstand gekommen, und es gab in dieser Woche keinen nennenswerten Vorstoß. Die Ukrainer halten Udachne nach wie vor fest und können so die Russen von der wichtigen Autobahn E50 fernhalten.

Russland baut Brückenkopf aus

In der Zwischenzeit gelang es Russland in Kupjansk, ihren Brückenkopf am Fluss Oskil zu erweitern und in Richtung des Dorfes Fiholiwka sowie entlang des Flusses Nizhnia Dwortschina vorzurücken. Die Ausdehnung des russischen Brückenkopfes stellt aufgrund des äußerst komplizierten Geländes weder für Charkiw noch für Kupjansk eine direkte Gefahr dar.

Doch je größer der Brückenkopf wird, desto weiter entfernt sich die Möglichkeit, dass die Ukraine die russischen Kräfte hinter den Fluss Oskil zurückdrängen kann.

Tschernobyl: Kiew legt Beweise für russischen Angriff vor

Am Freitag hat eine Drohne den Sarkophag, also das Schutzgebäude um den explodierten vierten Block des Kernkraftwerks Tschernobyl, getroffen. Trotz der Schäden, die an der Struktur entstanden sind, blieb das Strahlungsniveau normal. Den Videoaufnahmen zufolge durchschlug die Drohne die Nordseite des Sarkophags auf einer relativ kleinen Fläche.

Dies verursachte auch den Brand im Kraftwerk. Die Ukraine macht Russland für den Angriff verantwortlich und zeigte als Beweis ein Triebwerk und Trümmerteile einer russischen Shaheed 136 / Geran-2 Drohne. Die vor Ort gefundenen Wrackteile gehören eindeutig zu diesem Drohnentyp.

Nach dem Angriff auf das Kernkraftwerk Tschernobyl veröffentlicht die Ukraine Bilder der Drohnen-Fragmente. Quelle: AP

Russische Drohnen explodieren in Republik Moldau

Beim Angriff auf die ukrainischen Donauhäfen wurden zwei russische Drohnen auf das Gebiet der Republik Moldau geschleudert. Keine der Explosionen forderte Menschenleben oder verursachte Sachschäden.

Als Reaktion auf den beispiellosen Angriff berief die Regierung in Chisinau den russischen Botschafter ins Außenministerium ein und beschloss außerdem, das russische Kulturzentrum in der moldauischen Hauptstadt zu schließen.

Nordkoreaner treten wieder in Kämpfe ein

Berichten zufolge sind die Streitkräfte aus Nordkorea im Kursker Vorposten wieder in den Kampf eingetreten. Den Russen ist es gelungen, Sverdlikowo im nordwestlichen Teil des Vorgebirges zurückzuerobern.

Als Reaktion auf die Münchner Sicherheitskonferenz erklärte der Kreml, er sei nicht bereit, über die Kursker Gebiete zu verhandeln, sondern beabsichtige, die ukrainischen Truppen vollständig von dort zu vertreiben, bevor irgendwelche sinnvollen Verhandlungen beginnen könnten.

Ukraine zerstört Öl-Anlagen und Radarkomplexe

Die Ukraine setzte ihre Serie von Langstrecken-Drohnenangriffen gegen die russische Öl- und Industrieinfrastruktur fort. Das Nowolipezker Hüttenwerk wurde getroffen, ebenso wie die Saratower Ölraffinerie und weitere Industrieziele in der Region Wolgograd.

Ukrainische Drohnen zerstörten auch zwei russische "Valdai"-Radarkomplexe in der Nähe von Moskau, die zur Verfolgung und Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern eingesetzt werden.

