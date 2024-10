Polen: Warum Donald Tusk das Asylrecht aussetzen will

Täglich, so berichtet der polnische Grenzschutz und veröffentlicht dazu Videos, versuchen Migranten von Belarus aus, den Zaun in Richtung Polen zu überwinden und damit in die EU zu gelangen. Warschau und auch Brüssel werfen Wladimir Putin und seinem getreuen Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, vor, gezielt Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten einzufliegen und via Belarus nach Polen zu schleusen - und damit in die EU